Maganda kurşunuyla yaralanan çocuk, yaşama tutunamadı

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, dedesinin evinin terasında oyun oynarken maganda kurşunuyla başından yaralanan Mehmet Emin Keser (11), tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, geçen Cumartesi gece saatlerde Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabalarının düğünü için şehir dışına giden Yıldız- Beşir Keser çifti, çocukları Mehmet Emin'i dedesi Mehmet Keser'in yanına bıraktı. Mehmet Emin Keser, evin terasında oyun oynadığı sırada bir anda yere yığıldı. Olayı görenlerin haber vermesiyle terasa çıkan dedesi kanlar içerisinde bulduğu ve sandalyeden düştüğünü sandığı torunu için sağlık ekiplerini çağırdı. Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Emin'e müdahale sırasında çekilen tomografisinde, başında tabanca kurşunu olduğu belirlendi. Bunun üzerine özel bir hastaneye götürülen küçük çocuk burada yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Mehmet Emin Keser, 7 gün süren yaşam mücadelesini yitirip, bu sabah yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tabancayı ateşlediği iddia edilen Mahsun Y., çocuğun yaralandığı gecenin ertesi günü gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

FOTOĞRAFLI