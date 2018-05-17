Mağara içindeki mühimmat ile böyle imha edildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde devam eden operasyonda, içerisinde 35 adet EYP düzeneği, iki çuval amonyum nitrat ve bir miktar yaşam malzemesi bulunan bir mağara tespit etti. TSK, mağarayı böyle havaya uçurdu. ANKARA (DHA)

