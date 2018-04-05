HABER

Mağazadaki yangın paniğe neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 23:47 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki bir mağazada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mağazadaki yangın paniğe neden oldu

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesindeki bir mağazada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangın, saat 17.30 sıralarında İskele Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, Bekir Arapoğlu'na (59) ait işyerinde çıktı. Mağazadan yükselen dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü.
Yangının sırasında mağazanın önünde bulunan ve bastonla yürüyebilen işyeri sahibi Bekir Arapoğlu, Sharpy cinsi 11 yaşındaki köpeği Kontes'i kurtarmak için alevlerin içine girmeye çalıştı. Kontes, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, dükkan kül oldu.
İşyeri sahibi Arapoğlu, "Dükkanın kapısında oturuyordum. İçerinden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Yardım çağrıma koşup gelenler oldu. Alevler kısa sürede her yeri sardı. Köpeğim de yangından yara almadan kurtuldu" diye konuştu.
Mağaza iki gün önce yeni malların geldiğini belirten Arapoğlu, "Yaz sezonu için aldığımız yeni kıyafetlerin düzenlemesini henüz yeni tamamlamıştık. Daha siftahını bile yapmamışken, 50 bin TL'lik yeni kıyafetlerin tamamıyla birlikte toplam 100 bin TL değerinde mal vardı. Mağazanın yanan dekoruyla beraber toplam zararın 150 bin TL civarında olduğunu tahmin ediyorum" dedi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Mağazadaki yangın paniğe neden olduMağazadaki yangın paniğe neden olduMağazadaki yangın paniğe neden olduMağazadaki yangın paniğe neden oldu

Çeşme gemisinde can pazarı!Çeşme gemisinde can pazarı!
Tosun'un ağabeyi ortaya çıktı!Tosun'un ağabeyi ortaya çıktı!
YouTube'un merkezine silahlı saldırıYouTube'un merkezine silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Hatay'a çağrılmayan Demet Akalın suskunluğunu bozdu!

Hatay'a çağrılmayan Demet Akalın suskunluğunu bozdu!

Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

İlginizi Çekebilir

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma

73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma

İki arkadaşıyla geneleve gitti! Sonrası dehşet!

İki arkadaşıyla geneleve gitti! Sonrası dehşet!

Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: Göl havzası büyük bir tehdit altında

Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: Göl havzası büyük bir tehdit altında

Adana'da akılalmaz olay: Torbacılar sıcak havada soba yakınca yakayı ele verdi

Adana'da akılalmaz olay: Torbacılar sıcak havada soba yakınca yakayı ele verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayseri'de korkunç olay! Baba ve 12 yaşındaki oğlu öldürüldü

Kayseri'de korkunç olay! Baba ve 12 yaşındaki oğlu öldürüldü

Canan Karatay o soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı

Canan Karatay o soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı

Canan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyin

Canan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyin

Kayseri'de korkunç olay! 2 kişi aracın içinde ölü olarak bulundu

Kayseri'de korkunç olay! 2 kişi aracın içinde ölü olarak bulundu

Korkunç kaza! 18 yaşındaki genç, beton mikserinin altında can verdi

Korkunç kaza! 18 yaşındaki genç, beton mikserinin altında can verdi

Böyle hayata döndürdüler

Böyle hayata döndürdüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.