Mağazadaki yangın paniğe neden oldu

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesindeki bir mağazada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın, saat 17.30 sıralarında İskele Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, Bekir Arapoğlu'na (59) ait işyerinde çıktı. Mağazadan yükselen dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Yangının sırasında mağazanın önünde bulunan ve bastonla yürüyebilen işyeri sahibi Bekir Arapoğlu, Sharpy cinsi 11 yaşındaki köpeği Kontes'i kurtarmak için alevlerin içine girmeye çalıştı. Kontes, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, dükkan kül oldu. İşyeri sahibi Arapoğlu, "Dükkanın kapısında oturuyordum. İçerinden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Yardım çağrıma koşup gelenler oldu. Alevler kısa sürede her yeri sardı. Köpeğim de yangından yara almadan kurtuldu" diye konuştu. Mağaza iki gün önce yeni malların geldiğini belirten Arapoğlu, "Yaz sezonu için aldığımız yeni kıyafetlerin düzenlemesini henüz yeni tamamlamıştık. Daha siftahını bile yapmamışken, 50 bin TL'lik yeni kıyafetlerin tamamıyla birlikte toplam 100 bin TL değerinde mal vardı. Mağazanın yanan dekoruyla beraber toplam zararın 150 bin TL civarında olduğunu tahmin ediyorum" dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!
Rusya'dan 'İngiltere'ye ateşle oynuyorsunuz' uyarısı
Kayseri'de korkunç olay! Baba ve 12 yaşındaki oğlu öldürüldü
Reza Zarrab’ın rüşvet verdiği gardiyan tutuklandı
'Gökçek'in izleri siliniyor mu?' sorusuna dikkat çeken yanıt
Canan Karatay o soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı
Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi
Eskişehir'deki üniversitede katliam
Ölümcül hastalığını tesadüfen köpeği fark etti! Her hapşırdığında bakın ne hale geliyor
Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum