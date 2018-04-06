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Mağazadaki yangın paniğe neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 09:16 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki bir mağazada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesindeki bir mağazada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın, saat 17.30 sıralarında İskele Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, Bekir Arapoğlu'na (59) ait işyerinde çıktı. Mağazadan yükselen dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Yangının sırasında mağazanın önünde bulunan ve bastonla yürüyebilen işyeri sahibi Bekir Arapoğlu, Sharpy cinsi 11 yaşındaki köpeği Kontes'i kurtarmak için alevlerin içine girmeye çalıştı. Kontes, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, dükkan kül oldu. İşyeri sahibi Arapoğlu, "Dükkanın kapısında oturuyordum. İçerinden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Yardım çağrıma koşup gelenler oldu. Alevler kısa sürede her yeri sardı. Köpeğim de yangından yara almadan kurtuldu" diye konuştu. Mağaza iki gün önce yeni malların geldiğini belirten Arapoğlu, "Yaz sezonu için aldığımız yeni kıyafetlerin düzenlemesini henüz yeni tamamlamıştık. Daha siftahını bile yapmamışken, 50 bin TL'lik yeni kıyafetlerin tamamıyla birlikte toplam 100 bin TL değerinde mal vardı. Mağazanın yanan dekoruyla beraber toplam zararın 150 bin TL civarında olduğunu tahmin ediyorum" dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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