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Mağazadan iç çamaşırı hırsızlığına tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 14:01 | Son Güncelleme

Samsun’da bir mağazanın camını kırarak iç çamaşırı çaldığı iddia edilen genç, polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da bir mağazanın camını kırarak iç çamaşırı çaldığı iddia edilen genç, polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iç giyim mağazasının camını kırıp iç çamaşırı çaldığı iddia edilen 32 yaşındaki R.D., şikayet üzerine polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan R.D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren R.D., tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

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