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Mağazadan parfüm çalan hırsız yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 11:01 | Son Güncelleme

ADANA'da girdiği kozmetik mağazasından parfüm çalan Recep D.(37) önce güvenlik kamerasına, ardından polise yakalandı.

Çağlar ÖZTÜRK- ADANA,(DHA) ADANA'da girdiği kozmetik mağazasından parfüm çalan Recep D.(37) önce güvenlik kamerasına, ardından polise yakalandı. Olay, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde bulunan kozmetik ürünler satan mağazada meydana geldi. İddiaya göre, mağazaya giren Recep D. raflarda bulunan 10 parfümü çaldı. Olayın ardından mağaza çalışanları, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık olayını fark etti. ihbar üzerine mağazaya gelen polis, incelediği görüntülerde, şüphelinin Recep D. olduğunu saptadı. Aynı suçtan çok sayıda sabıkası bulunan Recep D. kısa sürede yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardındarn mahkemeye sevk edildi.

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