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Mağdurun şikayetinden vazgeçtiği davada, istismarcıya 17,5 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2018 12:15 | Son Güncelleme

ANTALYA'da kapısını kırarak girdiği dairede F.N.E.'ye (60) cinsel istismarda bulunan uyuşturucu bağımlısı M.A.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da kapısını kırarak girdiği dairede F.N.E.'ye (60) cinsel istismarda bulunan uyuşturucu bağımlısı M.A. (19), kadının şikayetinden vazgeçtiği davada, 17 yıl 6 ay hapse mahkûm edildi.
Olay, geçen yıl Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. F.N.E., oturduğu apartmana gireceği sırada yanına gelen M.A., aynı apartmanın 2'nci katında oturduğunu, anahtarını unuttuğunu söyleyerek yardım istedi. M.A., apartman kapısını açan F.N.E. ile binadan içeri girdi. M.A.'nın hareketlerinden şüphelenen F.N.E., birinci kattaki dairesine giderek kapıyı kilitledi. Kısa süre sonra F.N.E.'nin kapısını çalan M.A., "Susadım, aç kapıyı su içeceğim" dedi. Bunun üzerine F.N.E., "Git başımdan, polis çağıracağım" diyerek tepki gösterdi. Daire kapısının zorlandığını fark eden F.N.E., 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak yardım istedi.
KAPIYI KIRDI, İÇERİ GİRDİ
M.A.'nın dairenin kilitli ahşap kapısını kırarak içeri girmesi üzerine F.N.E., balkona çıkıp yardım istedi. M.A., bir eliyle ağzını kapattığı kadını saçından sürükleyerek yatak odasına götürdü. Burada kadına cinsel istismarda bulunan M.A., ardından kaçtı. F.N.E., gelen polis ekiplerine başına gelenleri anlatarak şikayetçi oldu. Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından tespit ettikleri şüpheliyi yakaladı.
UYUŞTURUCU BAĞIMLISI ÇIKTI
Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirlenen M.A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. M.A. hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından dava açıldı.
Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık M.A., müşteki F.N.E. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada son savunmasını yapan M.A., suçlamaları kabul etmedi. Sanık avukatı ise Akdeniz Üniversitesi'nin müvekkili hakkında ceza ehliyeti olmadığına dair rapor vermesine rağmen, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun ise tersi bir karar verdiğine dikkati çekerek, aradaki çelişkinin giderilmesini ve müvekkilinin tahliye edilmesini istedi. Mahkeme heyeti ise İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun raporunu kabul ederek, yeni bir rapor alınmasına gerek duyulmadığına karar verdi.
ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ
F.N.E. ise sanığın uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirterek, "Bir anne olarak davamdan vazgeçmek istiyorum. Çocuğun tedavisinin yapılmasını istiyorum. Şikayetçi değilim" dedi.
Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, M.A.'yı 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıl, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 2 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Mahkeme heyeti ayrıca M.A.'nın 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunu da işlediğine kanaat getirerek Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

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