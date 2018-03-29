HABER

Mahalle bekçisi, üniversiteye hazırlanan genç kızı kaçırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 12:06 | Son Güncelleme

MARDİN'in Derik ilçesinde, üniversite sınavına hazırlandığı belirtilen Berfin G.(19), iddiaya göre mahalle bekçisi Şerif T.

MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde, üniversite sınavına hazırlandığı belirtilen Berfin G.(19), iddiaya göre mahalle bekçisi Şerif T. ve yanındaki silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Şerif T. şikayet üzerine açığa alınırken, genç kızın bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Diyarbakır Caddesi üzerinde meydana geldi. Berfin G., hastaneden annesi ile birlikte evine dönerken, önleri silahlı 3-4 kişi tarafından kesildi. Havaya ateş açan şüpheliler, genç kızı araca zorla bindirerek kaçırdı. Kızının kaçırılmasına engel olmaya çalışan anne de yerlerde sürüklendi. Ailenin polise şikayetinin ardından genç kızı kaçırdığı belirtilen mahalle bekçisi Şerif T., açığa alındı. Polis, kaçırılan Berfin G. ve diğer şüphelilein bulunması için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştıŞamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
Huawei işi abarttı! Huawei işi abarttı!
Art arda depremler! Okullar tatil edildiArt arda depremler! Okullar tatil edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üniversitelilere dolandırıcı şoku!

Üniversitelilere dolandırıcı şoku!

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Muğla Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo atık toplandı

Muğla Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo atık toplandı

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.