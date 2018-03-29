Mahalle bekçisi, üniversiteye hazırlanan genç kızı kaçırdı

MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde, üniversite sınavına hazırlandığı belirtilen Berfin G.(19), iddiaya göre mahalle bekçisi Şerif T. ve yanındaki silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Şerif T. şikayet üzerine açığa alınırken, genç kızın bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Diyarbakır Caddesi üzerinde meydana geldi. Berfin G., hastaneden annesi ile birlikte evine dönerken, önleri silahlı 3-4 kişi tarafından kesildi. Havaya ateş açan şüpheliler, genç kızı araca zorla bindirerek kaçırdı. Kızının kaçırılmasına engel olmaya çalışan anne de yerlerde sürüklendi. Ailenin polise şikayetinin ardından genç kızı kaçırdığı belirtilen mahalle bekçisi Şerif T., açığa alındı. Polis, kaçırılan Berfin G. ve diğer şüphelilein bulunması için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı
Çok sayıda TSK personeline operasyon!
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
Cemaat yurdunda vefat etti
Kıbrıs'ta kan donduran olay! Ülke karıştı
Venezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü var
Android kullanıcıları dikkat! Bu virüs size de bulaşmış olabilir
Hafta sonu kimselere söz vermeyin: Tiangong-1 düşüyor!
Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı
CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi
Dünyanın en yakışıklı suçlusu servete konuyor!
Yaptığı keşfe kendisi bile şaşırdı! Bilim dünyası bunu konuşuyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum