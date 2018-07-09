Mahalle düğününde silahlı kutlama

TOKAT, (DHA) - TOKAT'ın Turhal ilçesinde, düğün yapılan mahallenin sokaklarında kutlamalar sırasında, av tüfekleri ve tabancalarla havaya ateş açıldı.
Turhal ilçesine bağlı Hamam Mahallesi'nde gerçekleştirilen düğün sürerken, yan sokaklarda kutlama yapan kişiler, av tüfekleri ve tabancalarla havaya ateş açtı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, av tüfekleri ve tabancalarla havaya ateş açan kişiler görülürken, tehlikeli kutlamanın yapıldığı dar sokakta çok sayıda evin olması dikkat çekti.
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