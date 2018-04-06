Mahalle sakinlerinden madde bağımlıları tepkisi

Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi sakinleri mahallede gezinen madde bağımlılarından bıktıklarını dile getirerek duruma tepki gösterdi.

Akşam saatlerinde sürekli mahallelerinde madde bağımlılarının gezdiğini ve yoldan geçen bayanlara sözlü tacizde bulunduğunu, gençlerle kavga etmeye çalıştıklarını vurgulayan mahalle sakinleri yetkililerden yardım istedi. Gece saatlerinde sokağa inen mahalle sakinlerini yatıştırmak için olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri mahalle sakinlerinin sıkıntılarını dinledi. Polis ekiplerince yapılan ikna çalışmaları sonucunda mahalle sakinleri sakinleşerek evlerine girdi.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ve Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper’e seslenerek yardım beklediklerini ifade eden "Akşam olduğu esnada evlerimizden korkumuzdan çıkamıyoruz. Mahallemizi adeta madde bağımlıları sarmış durumda. Kızlar yoldan geçerken kızlara sözlü tacizde bulunuyorlar. Erkekler geçerse bulaşıp kavga etmeye çalışıyorlar. Bizlerde ne yapacağımızı şaşırdık" diye konuştu.