Mahallede 30 aracın lastikleri bıçakla kesildi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'un Üçtutlar Mahallesi'nde 30 aracın lastikleri kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bıçakla kesildi. Sabah işe gitmek için araçlarının yanına gelen sürücüler büyük şok yaşadı.
Üçtutlar Mahallesi Okul 1'inci Sokak'ta sabah işe gitmek için araçlarının yanına gelen sürücüler, lastiklerin kesildiğini görerek polisi aradı. Gelen polis ekipleri, sokak üzerindeki 30 aracın lastiklerinin bıçakla kesildiğini tespit etti. Bazı araçların 4 lastiğinin birden kesildiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından, bazı araç sahipleri çekici çağırarak otomobillerini kaldırttı. Tek lastiği kesilen otomobil sahipleri ise yedek lastikleri taktı.
Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kamelarını incelemeye aldı.
Son dakika! Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon: 27 gözaltı
Edirne'de kar yağışı başladı! İşte son hava durumu raporu
Üniversitede ilişki skandalı! Herkesin ortasında...
YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti
Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var
Flaş açıklama: Şam, saldırılara yanıt vermeye hazır
İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti
WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum