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Mahallede korkutan görüntü! Gün ağarınca ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ | 31.01.2018 11:34 | Son Güncelleme

Bursa’da, Mollaarap Mahallesi’nde, binalarda ve asfaltta oluşan dev çatlaklıklar, günün aydınlanmasıyla iyice gözler önüne serildi.

Uludağ’ın eteklerindeki Mollaarap Mahallesi’nde geçen ay bir inşaata başlandı. Bu çalışmalar sırasında, mahallelinin iddiasına göre, yavaş yavaş çatlaklıklar meydana gelmeye başladı. Aradan geçen zaman diliminde çatlaklıklar büyüdü. Bunun üzerine valilik bölgedeki evlerin tahliyesine karar verdi.

Bölgede hasar gören yaklaşık 80 binada oturan vatandaşlar can güvenlikleri sebebiyle tahliye edildi. Ayrıca inşaatın ilerlemesi durdurularak, mühürlendi.

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Evlerinden çıkan vatandaşlar geceyi akrabalarının evinde ve valilik tarafından hazırlanan misafirhanelerde geçirdi. Bazı vatandaşlar ise, günün aydınlanmasıyla birlikte evde bulunan eşyalarını almak için mahalleye geldi.

Öte yandan mahallede Yıldırım Belediyesi’ne bağlı ekipler, BURSAGAZ ve BUSKİ ekipleri çalışmalar yaptı. Günün aydınlanmasıyla birlikte mahalledeki asfalt ve evlerdeki çatlaklıklar daha çok belli olmaya başladı. Bazı evlerde büyük çapta hasar oluştu. Asfaltında kaydığı mahallede vatandaşlar isyan etti.

Evlerinde durmaktan korktuklarını ifade eden mahalle sakinleri, “Akşam yakınlarımızın yanında kalıyoruz. Bu çatlaklıklar inşaat başladıktan sonra oldu. Buradan dere yatağının geçtiğini iddia ediyorlar. Daha önce böyle bir şey yoktu. İnşaat başladıktan sonra yavaş yavaş çatlaklar büyüdü. Şimdi bu hale geldi. Yan tarafta Sular Vadisi yapılıyor. Orası da böyle bir yere yapılıyor. Sular Vadisi yapılmadan önce oraya demir kazıklar çakılıp, tedbirler alındı. Ama burada tedbirler alınmadı” diye konuştu. (İHA)

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Bursa çatlak mollaarap mahallesi

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ÜLKE BİTİK..TOPLUM PERİŞAN...
BELLİ Kİ ZEMİN ÇOK YUMŞAK. NASIL İMARA AÇILMIŞ SORUŞTURULMALI.
burayı biliyorum çok eğimli ve yağış almasıyla birlikte aynı zamanda toprak kaymasıyla da meşhur.
Herkes kendi kaderine terk edilmiş,. Şiddet almış başını, hırsızlık,gasp,mafyacılık..Allah sonumuzu hayr etsin..
bütün sorumluluklar belediye'ye aittir. çünkü 1999 gölcük depreminden sonra imar planlarında değişiklik yapılarak, bina yapmak için belediye'ye müraacat yapıldığında ilk iş olarak bina yapılacak arsada zemin tahlili yapılıyor. bunu da belediye yetkili mühendisleri iş makinalaıyla gelip 2 - 3 metre derinden torak alarak tahlil'i yapılıyor. buna göre buranın zemin tahlili yapıldımı? yapıldıysa tam olarakmı yapıldı, yoksa öyle laf olsun diye gelişigüzelmi yapıldı?
çok geçmiş olsun allah doğal afetlerden korusun.
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