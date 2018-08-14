Mahallede ölmeyi yasaklayan muhtar: Altınlar elimizde kaldı

Geçtiğimiz yıl Tirkeş Mahallesi’nde eskiyen camilerinin yıkılması sırasında tabut ve musalla taşının da kırılması üzerine mahallede ikinci bir emre kadar ölüm yasağı ilan eden ve ölüm yasağını kaldırdıktan iki gün sonra kayınbabası vefat eden Muhtar Bilal Arslan, samimi konuşması ve üslubu ile sosyal medyada fenomen olmuştu.

ARADAN 1 YIL GEÇTİ

Saruhanlı ilçesine bağlı bin 200 nüfuslu Tirkeş Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl camilerinin yıkılmasından ve tabutlarının kırılmasından dolayı ikinci bir emre kadar ölüm yasağı ilan eden Muhtar Bilal Arslan, ölüm yasağını kaldırdığını ve Almanya'dan gelen tabuta girecek ilk kişiye çeyrek altın takacağını duyurmuştu. Sosyal medyada adeta fenomen olan Muhtar Arslan'ın ölüm yasağını kaldırmasından bu yana yaklaşık 1 yıl geçti. Aradan geçen zamana rağmen halen ölenin olmadığı mahallede çeyrek altın da muhtar Arslan'ın elinde kaldı.

'HALA ÖLEN YOK'

Camilerini bitirdiklerini ve Almanya'dan gelen tabutlarının da hazır olduğunu söyleyen Muhtar Arslan, "Camimizi bitirdik. Camimiz tamam, tabutumuz tamam. Ölen kişiye çeyrek altın kampanyamız vardı, halen devam ediyor. Şu anda çeyrek altın elimizde kaldı, ölen kişi yok. Kampanyamız devam etmektedir. Halen daha çeyrek altın elimizde, talihlisini bekliyoruz. Ölüm yasağını kaldırdık. Bir zamanlar ölüm yasağı koymuştuk. Tabut hala kullanılmadı. Tabutun bakımları temiz duruyor. Şu an talihlilerimizi bekliyoruz" dedi.

Mahallede suların akmamasından yakınan Muhtar Arslan, "Camimiz tamam, tabutumuz tamam ama köyümüzde bir yudum su yok. Abdestsiz mi gömelim cenazeleri?" diye konuştu.

