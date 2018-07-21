Mahalleli, kazalara tepki için yol kapattı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA’nın Yüreğir ilçesinde Doğankent Bahçelievler Mahallesi sakinleri, sürekli kaza meydana geldiğini ileri sürdükleri yolu trafiğe kapatıp eylem yaptı.

Yüreğir ilçesi Doğankent Bahçelievler Mahallesi sakinleri, yapımı devam eden Adana-Karataş yolu üzerinde sürekli kazalar yaşandığını belirtip, eylem yaptı. Otomobilleriyle trafiği kesen vatandaşlar, araçların hızlı geçtiğini, bölgede her gün kazaların yaşandığını üst geçit, trafik ışığı ve radar gibi önlemler alınmasını istediklerini belirtti.

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin sakinleştirdiği kalabalık, eyleme son verince, yol yaklaşık 30 dakika sonra yeniden ulaşıma açıldı.

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