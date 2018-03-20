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Mahalleli sevmiyor diye çatıya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 09:41 | Son Güncelleme

Bursa’da bir genç, mahalleli tarafından sevilmediğini gerekçesiyle çatıya çıkıp intihara teşebbüs etti.Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Ahmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa’da bir genç, mahalleli tarafından sevilmediğini gerekçesiyle çatıya çıkıp intihara teşebbüs etti.
Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Ahmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi belirlenemeyen bir şahıs, mahalleli tarafından sevilmediğini belirterek 3 katlı binanın çatısına çıkıp intihar etmek istedi. Şahsın çatıda bağırması üzerine olayı gören vatandaşlar ihbarda bulunup polis, itfaiye ve sağlık görevlilerini çağırdı. Olay yerine gelen ekipler şahsın düşme ihtimaline karşı yere hava yastığı kurdu. Valiyle görüşmeden inmeyeceğini belirten şahıs aşağıda kendini izleyen ve cep telefonu ile çeken vatandaşları görünce zaman zaman kriz geçirdi.

Polis ikna etti
Gencin intihar girişimini izleyen vatandaşların rahat tavırları ise dikkat çekti. Vatandaşların kimisi parkta kimisi evinin balkonundan çatıdaki genç adamı izledi. 2 saat boyunca çatıdaki eylemini sürdüren şahıs, polis ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarının ardından aşağıya indirildi. Şahıs, ifadesi alındıktan sonra Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mahalleli sevmiyor diye çatıya çıktı

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Mahalleli sevmiyor diye çatıya çıktı

Mahalleli sevmiyor diye çatıya çıktı
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Mahalleli sevmiyor diye çatıya çıktı

Mahalleli sevmiyor diye çatıya çıktı
3 / 6

Mahalleli sevmiyor diye çatıya çıktı

Mahalleli sevmiyor diye çatıya çıktı
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Mahalleli sevmiyor diye çatıya çıktı

Mahalleli sevmiyor diye çatıya çıktı
5 / 6

Mahalleli sevmiyor diye çatıya çıktı

Mahalleli sevmiyor diye çatıya çıktı
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Mahalleli sevmiyor diye çatıya çıktı

Mahalleli sevmiyor diye çatıya çıktı
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