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Mahallelinin beslediği 5 köpek zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 13:32 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, zehirli et verilen 7 sokak köpeğinden 5'i telef olurken, 2'si tedaviye alındı.

Mahallelinin beslediği 5 köpek zehirlendi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, zehirli et verilen 7 sokak köpeğinden 5'i telef olurken, 2'si tedaviye alındı.
Konaklı Mahallesi sakinleri, bir süredir bakımını üstlendikleri köpekleri, dün akşam alışveriş merkezinin arkasındaki boş arazide hareketsiz yatarken buldu. Durumdan şüphelenen mahalleli, jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, veterinerle köpeklerin bulunduğu yere geldi. Yapılan incelemede 5 köpeğin telef olduğu, 2'sinin de ağzından salyalar aktığı belirlendi. Telef olan köpekler, belediye ekiplerince kaldırılırken, 2 köpek ise tedavisi için veteriner kliniğine götürüldü.
TAVUK ETİ PARÇALARI BULUNDU
Mahalle sakinlerinin, bölgede 12 köpeği beslediklerini ve diğerlerinin de kayıp olduğunu belirtmesi üzerine çevrede araştırma yapıldı. Köpekler bulunamazken, çevrede zehirli olduğu tahmin edilen tavuk eti parçalarına rastlandı. Jandarma, olayı soruştururken, mahalle sakinleri ise yapılanın 'canilik' olduğunu belirterek, tepki gösterdi.
'ZEHİRLENME OLDUĞU VETERİNERCE ONAYLANDI'
Mahalle sakinlerinden Hayregül Kıvrak, köpekleri beslemeye geldiği sırada durumu fark ettiğini belirterek, "Bunun üzerine durumu jandarma ve zabıta ekiplerine bildirdik. Köpeklerin 5'i telef olmuştu, 2'sini ise can çekişirken bulduk ve veterinere götürdük. Yetişkin köpeklerde de zehirlenme belirtileri vardı. Tutanak tutuldu. Zehirlenme olduğu veterinerce onaylandı. Bir düzine köpekten yarısı öldü. Köpekleri toplu halde öldürmek istedikleri aşikar maalesef" dedi.

FOTOĞRAFLI

Mahallelinin beslediği 5 köpek zehirlendiMahallelinin beslediği 5 köpek zehirlendiMahallelinin beslediği 5 köpek zehirlendiMahallelinin beslediği 5 köpek zehirlendi

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