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Mahallelinin sahiplendiği 6 köpek zehirlenerek öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 11:28 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde Demirciler Mahallesi sakinlerinin sahiplendiği 6 sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirli yiyecekler verilerek öldürüldü.

Mahallelinin sahiplendiği 6 köpek zehirlenerek öldürüldü

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Akseki ilçesinde Demirciler Mahallesi sakinlerinin sahiplendiği 6 sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirli yiyecekler verilerek öldürüldü.
Akseki'ye bağlı Demirciler Mahallesi sakinlerinin yaklaşık 3 aydır sahiplendiği 6 sokak köpeği dün ölü bulundu. Hayvanları beslemeye giden bir mahalle sakini tarafından köpeklere kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirli yiyecekler yedirildiği iddia edildi. Köpekleri bulan mahalle sakini, her şeyiyle ilgilenip, ilaçlarını aldıkları ve özenle besledikleri hayvanların zehirlendiğini belirtirken, köpeklerin kimseye zararı olmadığını söyledi.

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