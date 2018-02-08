Mahalleliye kızdı, araçların lastiklerini patlattı

Samsun’un Bafra ilçesinde park halindeki araçların lastiklerini tornavida ile delerek patlattığı iddia edilen yaşlı adam polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Gazipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edilinen bilgiye göre, 1 hafta içerisinde Gazipaşa Caddesi’nde park halinde bulunan araçların muhtelif zamanlarda lastikleri kesildi. Araçlarının evlerinin önüne park etmeye korkan mahalleli lastikleri kesen şahsı yakalamak için nöbet tutmaya başladı. Bir esnaf durumu fark ederek durum polise bildirdi. Gazipaşa Caddesi’ne gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri 55 FN 119 plakalı minibüsün 4 lastiğinin de patlatıldığını tespit etti. Bir görgü tanığının ifadesi üzerine olay mahallinde bulunan şüpheli 65 yaşındaki İdris Ö. gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlının üzerinden lastikleri patlattığı sivri tornavida çıktı. Yaşlı adam gözaltına alınırken araçlarının lastikleri kesilen mahalleli de İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek zanlıdan şikayetçi oldu.

Mahalle halkı, araçların lastiklerini kestiği iddia edilen İdris Ö.’nün Gazipaşa Caddesi üzerinde kendisine ait bulunan boş arsayı oto park haline getirdiği ve mahallelinin de otoparkın usulsüz olduğu gerekçesiyle para alamayacağını söylemesi üzerine tartışma yaşadıklarını, yaşanan tartışmadan sonra cadde üzerindeki evlerinin önüne çektikleri araçların lastiklerinin patlatılmaya başladığını ifade ettiler.

İdris Ö.’nün 9 Ekim 2014 tarihinde Bafra Belediyesi önünde park ettiği aracını biraz daha geri almak isterken aniden gaza basması sonucu süratle geri giden otomobili ile Şaban Çelik’i ezerek ölümüne neden olduğu öğrenildi.