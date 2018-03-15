HABER

Mahallenin çocukları fark etti, facianın eşiğinden dönüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 00:05 | Son Güncelleme

Ümraniye’de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir otomobilin yanına el yapımı patlayıcı bırakıldı, el yapımı mahallenin çocukları tarafından fark edilince facianın eşiğinden dönüldü.Olay, saat 22.30 saatlerinde Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesinde meydana geldi.

Ümraniye’de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir otomobilin yanına el yapımı patlayıcı bırakıldı, el yapımı mahallenin çocukları tarafından fark edilince facianın eşiğinden dönüldü.
Olay, saat 22.30 saatlerinde Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dağ Sokak üzerinde park halinde bulunan Rüştü Ç.’ye ait 34 RTB 37 plakalı otomobilin yanına bir otomobil yaklaştı. Yaklaşan otomobilin içinden inen bir kişi el yapımı bombayı ateşleyerek Rüştü Ç’ye ait otomobilin yanına bıraktı. Bu sırada sokakta oyun oynayan çocuklar durumdan şüphelenerek şahıslara bağırdı. Çocukların bağırması ile şahıslar kaçtı. El yapımı patlayıcının yandığını gören çocuklar, patlayıcının üzerine su dökerek söndürerek, patlayıcıyı çalılık alana fırlattı. Olayı gören bazı vatandaşlar ise polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bomba imha uzmanları ve Terörle Mücadele Şube ekipleri de olay yerine geldi. Yapılan incelemelerin ardından el yapımı patlayıcı incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Deodorantın içine barut doldurup fitillemişler
Öte yandan el yapımı bomba hakkında edinilen bilgiye göre, deodorantın içine barut doldurulduktan sonra üstüne fitil yerleştirilerek yapıldığı öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili araştırması sürüyor.

Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'
Hulusi Akar'dan Afrin operasyonu açıklamasıHulusi Akar'dan Afrin operasyonu açıklaması
Seviye yerlerde! 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'Seviye yerlerde! 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

AP'den Türkiye'ye skandal Afrin talebi

AP'den Türkiye'ye skandal Afrin talebi

Ve Alex de Souza bombayı patlattı

Ve Alex de Souza bombayı patlattı

Afrin'deki Metmetçik'ten Kerimcan Durmaz'a mesaj

Afrin'deki Metmetçik'ten Kerimcan Durmaz'a mesaj

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şans topu sonuçları 14 Mart: 874. hafta Şans Topu talihlisi Hatay'dan! (Milli Piyango sonuç sorgulama)

Şans topu sonuçları 14 Mart: 874. hafta Şans Topu talihlisi Hatay'dan! (Milli Piyango sonuç sorgulama)

Hasta pencereden düştü, doktor arkasından atladı

Hasta pencereden düştü, doktor arkasından atladı

Sarıyer'de denize düşen kadın kurtarıldı

Sarıyer'de denize düşen kadın kurtarıldı

Bariyerlere saplanan araçtan sağ çıktı

Bariyerlere saplanan araçtan sağ çıktı

Film gibi olay! Dün defnedilmişti bugün böyle çıkarıldı

Film gibi olay! Dün defnedilmişti bugün böyle çıkarıldı

Çatıdan düşen hırsız dükkan içerisinde mahsur kaldı

Çatıdan düşen hırsız dükkan içerisinde mahsur kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.