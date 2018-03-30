15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara’nın birçok noktasını tarayan helikopter pilotlarının yargılandığı davada ifade veren bir tanık, bazı sanıkların 13 Temmuz’da Gölbaşı ve Temelli üzerinde keşif yaptığını düşündüğünü söyledi. Bir sanığın, Gölbaşı ve Temelli üzerinde keşif yapılmadığını savunması üzerine Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, Gölbaşı’nda bulunan TÜRKSAT binasının bombalandığını anımsatarak, "Burada iki saattir mertlikten, dürüstlükten bahsediyorsunuz. Madem bu kadar mertsiniz o gece TÜRKSAT’a hanginiz gittiniz söyleyin" dedi.

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 155 sanık hakkında açılan davanın bugünkü celsesi tamamlandı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumundaki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatlar, müştekiler ile sanık yakınları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde tanıkların ifadeleri dinlenildi. Tanık Doğan Canbaz, 15 Temmuz günü mesaiden çıktıktan sonra eve gittiğini, bir müddet sonra televizyondan İstanbul’da köprünün kapatıldığını gördüğünü anlattı. Daha sonra birliğinden çağrıldığını ifade eden Canbaz, nizamiye girişinde durdurulduğunu, kendilerini durduran kişiye "Hamdi Başçavuş bizi çağırdı" dediğini aktardı. Canbaz, "Beni durduran kişi Hamdi Başçavuş’u tanımadığını söyledi. Hamdi Başçavuş’u aradığımda Murat Bolat ismini vermemizi söyledi ve bu sayede içeriye girdik. Bazı arkadaşlarla birlikte hangar bölgesine geçtik. Yarım saat sonra Murat Bolat hangara geldi. Bize, sıkıyönetimin ilan edildiğini, hepimizin asker olduğunu, emirlere uymamız gerektiğini söyledi. Ardından kaç helikopterin faal olduğunu sordu. 9 helikopterin faal olduğu cevabı verilince, helikopterlere silah ve mühimmat yüklenmesi talimatını verdi" diye konuştu.

Canbaz, darbe girişiminin olduğu haberlerini duyduktan sonra helikopterlere karışmama kararı aldıklarını, ardından nizamiyeden çıkış yaptıklarını söyledi.

"Gölbaşı çalışmalarını bitirdik, Temelli’ye dönüyoruz"

Tanık Ercanay Ceran, 13 Temmuz 2016’da gece uçuşu için birliğinde olduğunu, o gün eğitim uçuşunda olmayan bir Skorsky’nin de kendileriyle birlikte eğitim uçuşuna çıkacağını öğrendiğini anlattı. Normalde kendileriyle uçmayan şahısları kamelyada otururken gördüğünü dile getiren Ceran, bu kişilerin telsiz konuşmalarına şahit olduğunu, kişilerin Gölbaşı ve Temelli üzerinde uçuş yaptığını duyduğunu kaydetti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından savcıya ifade verdiğinde bu durumu anlattığını, savcının ise "Bu sana neden garip geldi?" diye sorduğunu belirten Ceran, "Ben de bizim birliğimizden olmayan şahısların eğitimlerini genelde yapmadığımızı söyledim. Olağandışı, normal akışa aykırı olduğunu düşündüğüm için bu olayı aktardım. İsmini verdiğim kişilerin daha önce eğitim uçuşu yaptığını görmedim. Bu bana garip geldi. Telsiz konuşmalarında, ’Gölbaşı çalışmalarını bitirdik, Temelli’ye dönüyoruz’ dediklerine şahidim" ifadelerini kullandı.