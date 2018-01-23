Mahkeme başkanından FETÖ sanığına: Burası mahalle kahvesi değil

Son Güncelleme 2 saat önce YAŞAM HABERLERİ | 23.01.2018 17:54 |2 saat önce

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada tutuklu yargılanan Bursa İl Emniyet eski Müdürü Ali Osman Kahya, Bursa Vergi Dairesi eski Başkanı İbrahim Saydam ve İl Sağlık eski Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya Leventoğlu ile tutuksuz yargılanan 5 sanık bugün yine hâkim karşısına çıktı. Emniyet eski Müdürü Kahya, soru sorduğu tanığın yalan söylediğini öne sürünce, mahkeme başkanı tarafından "Otur yerine, burası mahkeme, mahalle kahvesi değil. Mahkemenin düzenini bozanı dışarı atacağım" sözleriyle uyarıldı. Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ali Osman Kahya, İbrahim Saydam, Yusuf Ziya Leventoğlu ile tutuksuz sanıklar İl Milli Eğitim eski Müdürü Atilla Gülsar, K.B., F.Ö., A.M.A., Y.Y. ve bazı tanıklar katıldı. Sanıklar hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme', 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Örgüte finansman sağlamak' suçlarından 35'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Duruşmada, tanık sıfatıyla dinlenen A.Y., Emniyet eski Müdürü Kahya ile görevden alındıktan kısa bir süre sonra bir lokantada karşılaştığını söyleyerek, "Karşılaşmamız 17-25 Aralık'tan sonra idi. Yani Kahya görevden alındıktan sonraydı. Ailemle kahvaltıya gitmiştik, kendisini görünce yanına gittim. Bir süre sohbet ettikten sonra, 'FETÖ'den dolayı mı görevden alındınız?' dedim. O da 'Eğer Paralel Yapı varsa benden sonraki emniyet müdürü de o yapıdandır, ben bu suçlamayı kabul etmiyorum' dedi" diye konuştu. MAHKEME BAŞKANI UYARDI Tanığın bu iddiaları üzerine kendisine soru sormak için mahkeme başkanından izin isteyen Kahya, "Tanık ifadesinde benim FETÖ'cü olduğumu hissettiğini söylüyor. Doğru söylesin, gerçekten beni görmüş mü?" diye sordu. Tanık da Kahya'yı gördüğünü söyledi. Kahya bu kez tanığın yalan söylediğini iddia edince, mahkeme başkanı, "Otur yerine, burası mahkeme, mahalle kahvesi değil. Burada mahkemenin düzenini bozanı dışarı atacağım" diyerek kendisini uyardı. 'MOR BEYİN' SAVUNMASI