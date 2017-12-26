Mahkeme: HDP'li Irmak'ın eylemleri siyasi parti faaliyeti değil

HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 günü tutuklandı. Irmak hakkında 'terör örgütü yöneticiliği' ve 6 kez 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan 52.5 yıl hapis cezası istendi. Selma Irmak, güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'a nakledilen davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Irmak'ı 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet etmek' suçundan beraat ettiren ve tutukluluk halinin devamına karar veren Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararını açıkladı.

HDP milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının TBMM tarafından usulüne uygun kaldırılmadığı, bu nedenle de yargılanamayacakları iddialarına ilişkin açıklamalar da yapılan gerekçeli kararda, şöyle denildi:

"Sanığın dokunulmazlığın Anayasa'ya eklenen geçici 20'nci madde ile kaldırılmış olması ve belirtilen düzenlemenin Anayasa değişikliği suretiyle yapılmış olması ve aynı statüdeki normların birbirine aykırı düzenlemeler getirmesi durumunda, bunun Anayasa'ya aykırılık olarak değil, birbirinin istisnası şeklinde düzenleme addedilmesinin gerekmesi nedeniyle sanığın dokunulmazlığının 6718 sayılı yasa ile Anayasa'ya eklenen geçici 20'nci madde ile kaldırıldığı kanaatine varılmıştır."

'DURUŞMADA BULUNMASI GÜVENLİĞİ AÇISINDAN TEHLİKE'

Sanığın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nden (SEGBİS) savunmasını etkin bir şekilde yaptığı ifade edilen kararda, "İlimizde meydana gelen terör olayları gözetildiğinde, sanığın mahkemede bizzat bulunmasının kendi güvenliği açısından tehlike oluşturması, daha önce ayrıntılı sorgusunun yapılması, sanığa SEGBİS ile duruşmaya katılma imkânının sağlanmasına karşın, SEGBİS ile duruşmaya katılmak istemediğini beyan etmesi nedeniyle bizzat duruşmaya katılması talebinin reddine karar vermek gerekmiştir" denildi.