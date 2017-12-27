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Mahkeme, takvim dağıtımının engellenmesini haksız buldu

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 14:18 | Son Güncelleme 2 saat önce

İZMİR, (DHA) - GENEL Sağlık-İş'in Manisa Salihli Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına sendika takvimlerinin dağıtılmasının engellenmesi nedeniyle açtığı davada mahkeme, engellemenin, sendika hakkının kullanılmasına müdahale niteliğinde olduğuna karar verdi.

Genel Sağlık-İş tarafından sağlık çalışanlarının kullanması amacıyla 2017 yılı için hazırlanan takvimler, Türkiye geneline dağıtıldı. Genel Sağlık-İş Manisa il temsilcisi, Salihli Devlet Hastanesi'ne, sağlık çalışanlarına sendika takvimlerini dağıtılmak için gittiğinde dağıtım, başhekim tarafından engellendi. Bu gelişme üzerine sendika tarafından Manisa İdare Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme heyeti, dava konusu işlemin, sendika hakkının kullanılmasına müdahale niteliğinde olduğuna dikkat çekip, hukuka uygun düşmediği sonucuna vardı. Genel Sağlık-İş tarafından ayrıca başhekim hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Savcılığın takipsizlik kararına karşı Salihli Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz edilmesi ve itirazın reddedilmesi üzerine konu Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) gitti. Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, "Hukuksuzluk nereden ve kimden gelirse gelsin, kendini hukuktan üstün görenlere, kendini kanun zannedenlere ve hukuk tanımazlığa karşı mücadelemiz devam edecek" dedi.

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