Mahkemeden 'Düğünüm var' diyen taciz sanığının 'erteleme' talebine ret

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, geçen yıl, mağazada alışveriş yapan S.T.'yi elle taciz ettiği iddia edilen tutuksuz sanık S.A.'nın yargılanmasına başlandı. Sanığın ifadesi alındıktan sonra duruşma, dosyadaki CD görüntülerinin bilirkişi tarafından raporlandırılması ve eksiklerin tamamlanması için 3 Temmuz'a ertelendi. S.A., o dönemde düğünü olduğu gerekçesiyle başka tarih verilmesini istedi; ancak mahkeme heyeti kabul etmedi. Olay, 16 Temmuz 2017 tarihinde, Mersin'deki giyim mağazasında meydana geldi. S.T., iddiaya göre, mağazada alışveriş yaparken, S.A. tarafından elle taciz edildi. Güvenlik kamerasına da yansıdığı ileri sürülen olay sonrası S.A. hakkında dava açıldı. Mersin 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasına, tacize uğradığını öne süren S.T. katılmadı. 'Cinsel davranışlarla bir kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal etme suçunun sarkıntılık düzeyinde kalması' ile 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan S.A. ise duruşmada hazır bulundu. S.A., savunmasında, olay günü sarhoş olduğunu ve bir şey hatırlamadığını iddia etti. Mahkemeye sunulan görüntülerde 2 kişiyi daha taciz ettiği ileri sürülen S.A., güvenlik görevlilerinin kendisine müdahale etmediği, görevini yerine getirmediği iddiasında da bulundu. Üzerine atılı suçu kabul etmeyen tutuksuz sanık S.A., "Ne yaptığımı bilmiyordum. Olayın olduğu iddia edilen alışveriş merkezine şu an nişanlı olduğum kız arkadaşımla buluşmak için gitmiştim. Sarhoş olduğum için en yaptığımı hatırlamıyorum. Güvenlik görevlileri sarhoş olduğumu görmüş ama bana müdahale etmemişler. Kendime geldiğimde karakoldaydım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum. Nişanlımın bu duruşmadan haberi yok" diye konuştu. 'DÜĞÜNÜM VAR, ERTELENMESİNİ İSTİYORUM' Mahkeme heyeti, dava dosyasında bulunan CD'deki görüntülerin bilirkişi tarafından detaylı raporlandırılması ve dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 3 Temmuz gününe ertelendi. Bunun üzerine sanık S.A., "Temmuz ayında düğünüm var. Bu yüzden duruşmanın ertelenmesini talep ediyorum" dedi. Mahkemeye heyeti, duruşmanın belirledikleri tarihten başka bir tarihe ertelenmesi talebini kabul etmedi.

