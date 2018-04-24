Mahkûm, infaz koruma memurunu jiletle ağır yaraladı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Yunus H. isimli mahkûm, infaz koruma memuru Bahattin Can'ı jiletle ağır yaraladı.

Olay, önceki gün Samsun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. Cezaevinde hükümlü Yunus H., vardiya sırasında koğuş kapısını açan infaz koruma memuru Bahattin Can'ı önce sırtından daha sonra da yüzünün 5 yerinden jiletle yaraladı. Ağır yaralanan Can olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesine alındı. Mahkûm Yunus H.'ye hücre cezası verildiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI