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Mahkumun döner bıçağıyla yaraladığı doktor hayati tehlikeyi atlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2018 15:29 | Son Güncelleme

AYDIN E Tipi Cezaevi'nde, hastaneye sevk isteğini kabul etmediği için, mahkum Erkan Aslan (37) tarafından vücudunun 4 yerinden döner bıçağı ile yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Dr.

Mahkumun döner bıçağıyla yaraladığı doktor hayati tehlikeyi atlattı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN E Tipi Cezaevi'nde, hastaneye sevk isteğini kabul etmediği için, mahkum Erkan Aslan (37) tarafından vücudunun 4 yerinden döner bıçağı ile yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Dr. Yunus Emre Baba'nın (32) hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Olayın ardından cezaevinden firar eden Aslan'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Gasp, yaralama ve uyuşturucu madde satmak suçlarından Aydın E Tipi Cezaevi'nde hükümlü olarak bulunan Erkan Aslan, dün saat 15.00 sıralarında rahatsızlanınca revire kaldırıldı. Durumun bildirilmesi üzerine Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Dr. Yunus Emre Baba, mahkumun tedavisi için cezaevine çağrıldı. İddiaya göre, kalbinde ağrı olduğunu belirterek hastaneye sevkini isteyen Aslan'ın bu talebini Dr. Baba, geri çevirdi. Bunun üzerine öfkelenen Aslan, Dr. Baba'nın üzerine yürüyüp, yanında getirdiği sanılan döner bıçağı ile saldırdı. Kaçmaya çalışan Dr. Baba, Aslan'ın gelişi güzel salladığı döner bıçağı darbeleri ile kalça ve baldırlarındaki toplam 4 yerinden yaralandı. Yaralanan doktor, cezaevi yetkililerinin ihbarı üzerine gelen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, mahkum Aslan firar etti.
"DÖNER BIÇAĞINI KİM SOKTU?"
Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "Genç meslektaşımız halen daha yoğun bakımda. Ancak şu an itibari ile 'hayati tehlikeyi atlattı' diyebiliriz. Ama dediğim gibi henüz yoğun bakımdan çıkmadı. Arkadaşlarımız bugün kontrollerini yapıp ona göre bir değerlendirme yapacaklar. 4 bıçak darbesi var. 2'si sol ve sağ kalçasında, 2'si ise sağ ve sol kalçanın altında, baldır bölgesinde. Olaydan saniyeler öncesinde mahkumun döner bıçağı ile üzerine yürüdüğünü görünce kendisini koruma refleksi ile kaçmaya başlıyor. Mahkum da arkasından döner bıçağı ile saldırıyı gerçekleştiriyor. Meslektaşımız kaçamasaydı Allah korusun daha üzücü bir durum yaşanabilirdi. Yüksek güvenliği olduğunu düşündüğümüz cezaevi şartlarında bir döner bıçağı nasıl oraya getirilip bir hekime saldırıda bulunulabiliyor? O da irdelenmesi gereken bir konu. Biz bile cezaevine ziyarete gittiğimizde her şeyı dışarda bırakırken, o mahkum döner bıçağını nereden aldı" dedi.
Öte yandan jandarma ve polis, olayın ardından cezaevinden firan eden mahkum Erkan Aslan'ın yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

FOTOĞRAFLI

Mahkumun döner bıçağıyla yaraladığı doktor hayati tehlikeyi atlattı

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