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Mahkumun taşındığı cezaevi aracı kayaya çarptı: 5'i asker 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 14:00 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde, Iğdır'dan Erzurum'a giden cezaevi aracının sürücüsü, önüne aniden köpek çıkınca, direksiyonu sağa kırıp, yol kenarındaki kayaya çarptı.

Mahkumun taşındığı cezaevi aracı kayaya çarptı: 5'i asker 7 yaralı

Ayhan İSEN/ELEŞKİRT (Ağrı), (DHA) - AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde, Iğdır'dan Erzurum'a giden cezaevi aracının sürücüsü, önüne aniden köpek çıkınca, direksiyonu sağa kırıp, yol kenarındaki kayaya çarptı. Kazada 5'i asker, 1'i mahkum 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında, ilçeye bağlı Kayadibi mevkisinde meydana geldi. Iğdır cezaevinden aldığı mahkumu Erzurum'daki hastaneye götüren cezaevi aracı sürücüsü, önüne aniden çıkan köpek nedeniyle direksiyonu sağa kırıp, yol kenarındaki kayaya çarptı. Kazada, 1'i rütbeli 5 askerle birlikte sürücü ve mahkum yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan 7 yaralı, Ağrı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Mahkumun taşındığı cezaevi aracı kayaya çarptı: 5'i asker 7 yaralıMahkumun taşındığı cezaevi aracı kayaya çarptı: 5'i asker 7 yaralıMahkumun taşındığı cezaevi aracı kayaya çarptı: 5'i asker 7 yaralı

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