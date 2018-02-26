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Mahmutbey Gişeleri’nin kapatılmasına ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2018 17:06 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimi sırasında Mahmutbey Gişeleri’nin kapatılmasına ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, 10 tutuklu sanığın “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Mahmutbey Gişeleri’nin kapatılmasına teşebbüs edilmesi ve Ispartakule’de meydana gelen olaylara ilişkin 10’u tutuklu 36 sanığın yargılanmasına devam edildi.İstanbul 26’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’deki büyük salonda görülen duruşmaya 10 tutuklu sanık Silivri Cezaevi’nde getirilirken, 3 tutuksuz sanık ve avukatları da salonda hazır bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimi sırasında Mahmutbey Gişeleri’nin kapatılmasına ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, 10 tutuklu sanığın “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Mahmutbey Gişeleri’nin kapatılmasına teşebbüs edilmesi ve Ispartakule’de meydana gelen olaylara ilişkin 10’u tutuklu 36 sanığın yargılanmasına devam edildi.
İstanbul 26’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’deki büyük salonda görülen duruşmaya 10 tutuklu sanık Silivri Cezaevi’nde getirilirken, 3 tutuksuz sanık ve avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Savunma Bakanlığı avukatları da katıldı.

10 tutuklu sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi
Duruşmada mütaalasını açıklayan savcı, tutuklu sanıklar Enver Muratoğlu, Zubeyir Bayır, Gökhan Şahan, Serhat Serdar Bank, Ali Yaşar Ekincioğlu, Deniz Yılmaz, Durmuş Çalkan, Mustafa Ozan Keserci, Yunus Uysal ve Huseyin Babur’un "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
Ayrıca sanıkların, “silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Tutuksuz 26 sanık hakkında beraat talebi
Darbe girişiminin yaşandığı tarihte er konumundaki 26 sanığın olay gecesi vatani görevlerini yapmaları dışında bir bilinçle hareket etmediklerini ve sanıkların FETÖ üyesi olduklarını veya olay gecesi örgüt adına hareket ettiklerini gösteren somut bir bulguya ulaşılamadığını belirten savcı, bu sanıkların beraatlerine karar verilmesini istedi.
Duruşmaya, sanıkların mütalaaya ilişkin beyanlarının dinlenmesiyle devam ediliyor.

İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Binbaşı Enver Muratoğlu ve beraberindeki şüphelilerin saat 23.10 sıralarında İstanbul- Edirne yönünden Mahmutbey gişelerine gittikleri, zırhlı araçlarda bulunan MG-3 ve uçaksavar silahlarının namlularını istasyona bakacak şekilde durdurdukları anlatılmıştı.
Darbenin planlayıcıları tarafından İstanbul’a giriş çıkışların kontrol altına alınmasına önem verildiğinin vurgulandığı iddianamede, “Trafiğin kontrol altında tutulması hem şehir içindeki birliklerin hızlı intikali hem de emniyet birimlerinin ve darbe karşıtı grupların kontrol edilmesi ve engellenmesi için kritik önem arz etmektedir" ifadelerine yer verilmişti.

Sanıklara 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
İddianamede sanıkların, ’’anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM’yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve ’’Turkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.
Ayrıca sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7 yıl altışar aydan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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