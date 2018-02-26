Mahmutbey Gişeleri’nin kapatılmasına ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimi sırasında Mahmutbey Gişeleri’nin kapatılmasına ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, 10 tutuklu sanığın “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Mahmutbey Gişeleri’nin kapatılmasına teşebbüs edilmesi ve Ispartakule’de meydana gelen olaylara ilişkin 10’u tutuklu 36 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 26’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’deki büyük salonda görülen duruşmaya 10 tutuklu sanık Silivri Cezaevi’nde getirilirken, 3 tutuksuz sanık ve avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Savunma Bakanlığı avukatları da katıldı.

10 tutuklu sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi

Duruşmada mütaalasını açıklayan savcı, tutuklu sanıklar Enver Muratoğlu, Zubeyir Bayır, Gökhan Şahan, Serhat Serdar Bank, Ali Yaşar Ekincioğlu, Deniz Yılmaz, Durmuş Çalkan, Mustafa Ozan Keserci, Yunus Uysal ve Huseyin Babur’un "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Ayrıca sanıkların, “silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.