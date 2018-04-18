Mahrem imam öğretmene 18 yıl ceza

Polislerin mahrem imamı olduğu gerekçesiyle yargılanan eski öğretmen FETÖ / PDY davasında 18 yıl hapis cezası aldı.

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "terör örgütü üyesi olduğu" ve "hiyerarşik yapı içerisinde yer aldığı" gerekçesi ile dava açılan tutuklu sanık H.T.,ve avukatı katıldı.

Kırşehir ve Yozgat’ta kapılan dershane ve etüt merkezlerinde görev yapan sanık H.T., örgüt üyesi olmadığını anlattı. Cumhuriyet savcısının mütealası ardından sanık H.T., 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.