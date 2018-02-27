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Mahrem imam olduğu iddia edilen eski öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 15:54 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Gölcük’teki polislerden sorumlu mahrem imamı olduğu öne sürülen eski öğretmen Halit Memiş bugün çıkartıldığı mahkemece 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski öğretmen Halit Memiş bugün Kocaeli 4.Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Gölcük’teki polislerden sorumlu mahrem imamı olduğu öne sürülen eski öğretmen Halit Memiş bugün çıkartıldığı mahkemece 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski öğretmen Halit Memiş bugün Kocaeli 4.Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklu bulunan Memiş, hakim karşısında yaptığı savunmada önceki celselerde yaptığı savunmalarını tekrar ederek, beraat ve tahliyesini talep etti.
Sanığın ve avukatının savunmalarını dinleyen Cumhuriyet Savcısı etkin pismanlık kapsamında ceza verilerek tahliye edilmesini istemesine karşın, mahkeme heyeti sanık hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluğun devamı yönünde karar verdi.

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