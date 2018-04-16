Mahrem imam ve izdivaç ablasına tutuklama

FETÖ Terör örgütünün Kırşehir’deki asker yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan mahrem imam ve izdivaç ablası tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara’nın Etimesgut ilçesinde gaybubet evi olarak nitelendirilen hücre evinde yakalanan mahrem imam M.E.E.,ile eşi A.E., tutuklandı.
Kırşehir merkezli farklı illerde düzenlenen operasyonlarda yakalanan muvazzaf askerlerin ifadeleri doğrultusunda FETÖ’nün asker yapılanmasında yer aldığı tespit edilen mahrem imam M.E.E., ve eşinin A.E.,’nin mahrem izdivaç ablası olduğu öne sürülmüştü.
Ege Denizi'nde bayrak gerilimi! Başbakan'dan flaş açıklama
Afgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalga
Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti
Kirpinin peşinden giden çoban keşfetti! Görenler hayran kalıyor
Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim
Macron'dan operasyon yorumu: Türkiye ve Rusya'nın arasını açtık
Fransa karıştı! Göstericiler ortalığı savaş alanına çevirdi
Sazlıbosna Barajı'nda balıkçılar 5 yaşında kız çocuğu cesedi buldu!
Uşak'ta vahşet! Sadece iskeleti kalmış halde bulundu!
Bakan Soylu'dan flaş çıkış: "Gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz"
Milyonlar izledi, kimse gerçeğini göremedi!
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum