Mahrem imam ve izdivaç ablasına tutuklama

FETÖ Terör örgütünün Kırşehir’deki asker yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan mahrem imam ve izdivaç ablası tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara’nın Etimesgut ilçesinde gaybubet evi olarak nitelendirilen hücre evinde yakalanan mahrem imam M.E.E.,ile eşi A.E., tutuklandı.

Kırşehir merkezli farklı illerde düzenlenen operasyonlarda yakalanan muvazzaf askerlerin ifadeleri doğrultusunda FETÖ’nün asker yapılanmasında yer aldığı tespit edilen mahrem imam M.E.E., ve eşinin A.E.,’nin mahrem izdivaç ablası olduğu öne sürülmüştü.