‘Mahrem imamı’ 3 eski polise 6’şar yıl hapis

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün "mahrem imamı" oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan ihraç polis memuru 3 sanığa ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde farklı dosyalarda görülen davada tek tek yargılanan tutuksuz sanıklar S.Ş., Y.K. ve Ö.Ç. ile avukatları hazır bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’nün Emniyet’teki mahrem hizmetleri kapsamında yapılan çalışmada, kodlarla isimleri geçtiği iddia edilen ihraç komiser S.Ş., polis Ö.Ç. ve polis Y.K. üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek böyle bir listeden habersiz olduklarını, örgüt üyesi olmadıklarını söylediler.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanıkların suçunun sabit olması gerekçesiyle sanıklara ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezaları verdi.

3 SANIĞA CEZA, 3 SANIĞA BERAAT

Ayrıca aynı mahkemede örgütün gizli iletişim ağı by lock programını kullandığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan 26 yaşındaki öğrenci M. K. “Raporda sinyallerin geldiği yer Ankara ama o gün o saatte ben Kayseri’de halı saha maçındaydım. Evime vize ve final haftalarında ders çalışmak için dolu arkadaşlarım gelir, internetimi kullanırdı. Ben vatanına ve milletine sadık insanım, by lock kullanmadım” dedi. Mahkemece sanığa ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, örgüt üyeliğinden yargılanan Ü.T. isimli işçiye de aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Öte yandan aynı mahkemede başka dosyada yargılanan ve etkin pişmanlıkta bulunan ev hanımı C.S.G. (36) de mahkemece 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

İşçi Bayram K., öğretmen Yasemin A. ve öğrenci Batuhan S. ise yargılandıkları mahkemece beraat ettiler.