Makam odasında ilginç görüntü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yuvasından düşen ve bir vatandaş tarafından belediyeye teslim edilen bir aylık karga yavrusunun bakımını Belediye Sağlık İşleri Müdürü Uzman Veteriner Hekim Berna Arıkan üstlendi. Arıkan ile makamda duran karga Edgar görenlerin büyük ilgisini çekiyor.
ANNESİNİN GELİP ALMASINI BEKLİYORLAR
İHA'nın haberine göre bahar aylarının hayvanlar için yavrulama dönemi olduğunu hatırlatan Belediye Sağlık İşleri Müdürü Uzman Veteriner Hekim Berna Arıkan, yalnız görülen yavruların hemen koruma altına alınıp, bir süre izlenmesi ve annelerinin gelmesinin beklenmesi gerektiğinin altını önemle çizdi. Arıkan, "Düşen yavruları hemen alıp eve götürmeyelim. Ebeveynlerinin almasını bekleyelim. Onları doğasından uzaklaştırmayalım” dedi.
ADI: KARGI EDGAR
Karga Edgar’ın bir apartman boşluğunda ayağı kırık bir halde bulunduğunu ve vatandaşlar tarafından kurtarılarak birimlerine getirildiğini ifade eden Arıkan, "Sokak hayvanları ile ilgileniyoruz. Sokak hayvanı deyince sadece kedi ve köpek ile işimiz bitmiyor. Atlarımız var. Böyle arada öksüz yavrularımız var. Kuşlarımız var. Burada aklınıza gelebilecek her türlü hayvan ile ilgileniyoruz. Karganın ismi Edgar. Biz bu ismi ona çok yakıştırdık. Beş altı katlı bir apartmanın havalandırmasından aşağıya düşmüş. Vatandaşlar bulmuşlar. Sol bacağı kırıktı. Bize yaklaşık 10 gün önce geldi. Tam tüylenmemişti. Bacağı kırıktı. Ama çok iştahlı idi. O yüzden biz onu beslemeye başladık. Şimdi ayağını da kullanıyor.”dedi
15 Temmuz'un kan donduran yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Yunanistan, Muharrem İnce haberiyle karıştı!
Belçika'da silahlı saldırı!
Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!
Hikayeleri ile dehşete düşüren 10 fotoğraf
Instagram'ın büyük tuzağına dikkat
Drakula Trabzon'da ortaya çıktı! Görüldüğü yer karantinaya alındı
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan valilere sert tepki: Bedelini ödeyecekler
Süleyman Soylu'dan çok sert sözler: Ey zavallılar, Erdoğan'dan kurtulmak için yanlış adamlar seçtiniz
Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü
Hatay'da Asi Nehri'ne giren dalgıç boğularak can verdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum