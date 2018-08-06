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Makaslı kavga güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 16:35 | Son Güncelleme

KONYA'da cep telefonu satılan dükkânda başlayıp, dışarıda süren kavgada, Suriyeli Hasan El R., iş yeri sahibi Ayış Obed El İbrahim'i (18) makasla belinden yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da cep telefonu satılan dükkânda başlayıp, dışarıda süren kavgada, Suriyeli Hasan El R., iş yeri sahibi Ayış Obed El İbrahim'i (18) makasla belinden yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Sahibiata Mahallesi Sırçalı Medrese Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cep telefonu alım satımı yapan Suriye uyruklu Ayış Obed El İbrahim'in iş yerine gelen Hasan El R., telefon satmak istediğini söyledi. El İbrahim, faturasız telefonu almak istemediğini belirtince, Hasan El R. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan El R. yanında bulunan makası El İbrahim'i beline iki kez sapladı. Yaralanan Ayış Obed El İbrahim, araçla Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, Hasan El R. ise kaçtı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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