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Maket trafik polis araçlarının tepe lambalarını çalanlar serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 19:10 | Son Güncelleme

Samsun’da yol kenarlarına konulan maket trafik polis araçlarının tepe lambalarını çaldıkları iddiasıyla adliyeye çıkarılan 6 kişiden 1’i savcı tarafından salıverilirken, 5’i ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un Canik ilçesi ile İlkadım ilçelerinde dün akşam meydana geldi.

Samsun’da yol kenarlarına konulan maket trafik polis araçlarının tepe lambalarını çaldıkları iddiasıyla adliyeye çıkarılan 6 kişiden 1’i savcı tarafından salıverilirken, 5’i ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi ile İlkadım ilçelerinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara, Sinop ve Ordu yollarıyla şehir içinde Atatürk Bulvarı ve Çevre Yolu üzerlerine maket trafik polis araçları yerleştirildi.
Canik ilçesi Atatürk Bulvarı Derbent mevkisindeki ve İlkadım ilçesi Çevreyolu Badırlı Köprüsü yakınındaki maket trafik polis araçlarının tepe lambaları çalındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından yakalanan 6 kişiden 4’ü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesine çıkarılan 6 kişiden 1’i savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen 5 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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