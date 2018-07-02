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Makina Mühendisliği öğrencisi Yusuf'un cesedi bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2018 13:52 | Son Güncelleme

CESEDİ BULUNDU 28 Mayıs'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Makine Mühendisliği Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Özcan'ın (23) bugün yapılan arama çalışmalarında ormanlık alanda cesedi bulundu.

CESEDİ BULUNDU
28 Mayıs'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Makine Mühendisliği Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Özcan'ın (23) bugün yapılan arama çalışmalarında ormanlık alanda cesedi bulundu.
Son olarak görüldüğü Çukurova Üniversitesi Hekimköy Kavşağı'na 15 dakikalık mesafede ağaçta asılı halde bulunan Özcan'ın cesedini inceleyen ekipler, intihar etmiş olabileceğinden şüphelenirken, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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