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Makina Mühendisliği öğrencisi Yusuf'un cesedi bulundu (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2018 21:18 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ 28 Mayıs'tan bu yana aranan, bugün de ormanlık alanda cesedi bulunan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) öğrencisi Yusuf Özcan, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.   MACİT ÖZCAN'IN YEĞENİYMİŞ Merkez Yenişehir ilçesindeki Afetevler Mezarlığı'na defnedilen Özcan'ın cenaze törenine ailesi ve sevenleri katıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

28 Mayıs'tan bu yana aranan, bugün de ormanlık alanda cesedi bulunan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) öğrencisi Yusuf Özcan, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

MACİT ÖZCAN'IN YEĞENİYMİŞ

Merkez Yenişehir ilçesindeki Afetevler Mezarlığı'na defnedilen Özcan'ın cenaze törenine ailesi ve sevenleri katıldı. CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Alpay Antmen ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da ailesinin acısını paylaştı. Gencin annesi Yelda Çelik yakınlarının yardımıyla ayakta dururken, oğlunun mezarındaki toprağı elinde tutan baba Ali Özcan ise herşeye rağmen sakinliğini korumaya çalıştı.

Bu arada gencin, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Macit Özcan'ın yeğeni olduğu öğrenildi.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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