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Makine ile inek sağarken elektrik akımına kapılıp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 15:52 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, makine ile inek sağdığı sırada meydana gelen arızayı gidermek isterken elektrik akımına kapılan İbrahim Gökmen (46), yaşamını yitirdi.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, makine ile inek sağdığı sırada meydana gelen arızayı gidermek isterken elektrik akımına kapılan İbrahim Gökmen (46), yaşamını yitirdi.
Turgutlu'nun kırsal İzzettin Mahallesi'nde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası İbrahim Gökmen, bugün saat 05.00 sıralarında, süt sağmak için gittiği Arpalık mevkisindeki hayvan damından uzun süre dönmeyince, eşi Canan Gökmen merak edip, dayısı İrfan Şenol'u arayarak, yardım istedi. Dayısı ile hayvan damına giden Gökmen, eşini üzerine süt sağım makinesi devrilmiş halde, hareketsiz buldu. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekibi, Gökmen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerindeki incelemede, Gökmen'in süt sağım makinesindeki arızayı gidermek isterken elektrik akımına kapılıp, hayatını kaybettiği anlaşıldı. Savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından, Gökmen'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Jandarma Gökmen'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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