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Makine mühendisi pompalı tüfekle intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 14:04 | Son Güncelleme

Esenyurt’ya 47 yaşındaki makine mühendisi, pompalı tüfekle intihar etti.Olay, saat 12.00 sıralarında Esenyurt Erzurum Kongresi Caddesi kenarındaki boş bir arazide meydana geldi.

Esenyurt’ya 47 yaşındaki makine mühendisi, pompalı tüfekle intihar etti.
Olay, saat 12.00 sıralarında Esenyurt Erzurum Kongresi Caddesi kenarındaki boş bir arazide meydana geldi. İddiaya göre cadde kenarındaki boş bir araziye gelen makine mühendisi olduğu öğrenilen Cafer Nahırcıoğlu, bir süre bekledikten sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle başına ateş etti. Olayı duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve Cumhuriyet savcısı geldi. Savcının incelemesinin ardından hayatını kaybettiği belirlenen Nahırcıoğlu’nun cenazesi, Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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