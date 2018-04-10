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Mal paylaşımı cinayetinde ilk duruşma görüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 20:06 | Son Güncelleme

Bolu’da, mal paylaşımı kavgası sonrası eşi 62 yaşındaki Hüsniye Bilgi’yi 6 yerinden bıçaklayarak öldüren 75 yaşındaki Mehmet Bilgi, ilk duruşmasında, “Eşimin benden istediği para için bankaya kredi için gittim ama vermediler.

Mal paylaşımı cinayetinde ilk duruşma görüldü

Bolu’da, mal paylaşımı kavgası sonrası eşi 62 yaşındaki Hüsniye Bilgi’yi 6 yerinden bıçaklayarak öldüren 75 yaşındaki Mehmet Bilgi, ilk duruşmasında, “Eşimin benden istediği para için bankaya kredi için gittim ama vermediler. Son çare böbreklerimi satacaktım” dedi.
Olay, geçen yıl Eylül ayında Sümer Mahallesi Şehit Hüseyin Karakaya Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Bilgi ile üçüncü evliliği olan Hüsniye Bilgi arasında uzun zamandır devam eden mal paylaşımı tartışması kavgaya dönüştü. Önceki evliliklerinden 3’er çocukları olan Mehmet ve Hüsniye Bilgi’nin kavgasında, Mehmet Bilgi eşini 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Bilgi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Mehmet Bilgi’nin ilk duruşması bugün gerçekleştirildi.
Bilgi mahkemede yaptığı savunmasında, eşinin kendisinden istediği maddi taleplerini karşılamak için “Böbreklerimi bile satacaktım” diyerek, “Güzel bir evliliğimiz vardı ancak daha sonra mal konusunda anlaşmazlığa düştük. Evlendikten sonra bana şunu ver, bunu ver demeye başladılar. Ben evlenirken dibini görmediğim suya giremeyeceğimi söyleyerek maddi vaatte bulunmamıştım. 3+1 daire ve para istediler. Oğlu Samet ve Hatice de eşimi doldurmaya başladılar. Eşim bir süre sonra beni maddi talepleriyle bunaltmaya başladı. 2016 yılında Borazanlar Mahallesi’nde bulunan 50 metrekare arsayı ve Ömerler köyünde 500 metrekare araziyi ölünceye kadar bakmak akdiyle devrettim. Fakat hisseleri akit nedeniyle nakde çevirme imkanları bulunmadığını anladılar. Eşimin bundan sonra maddi talepleri artık dayanılmaz noktaya gelmişti. Bunun için savcılığa başvuruda bulundum ama savcılık bu konuda bir avukatla görüşmemin doğru olacağını söyledi. Eşimin benden istediği parayı temin etmek için bankaya gittim ama yaşım nedeniyle kredi vermediler. Böbreklerimi bile satacaktım parayı bulmak için” ifadelerini kullandı.

Olay günü tapuya gitmişler
Olay günü de sabah saatlerinde eşiyle tapu dairesine gittiklerini belirten Mehmet Bilgi, “Tapu dairesinde birtakım taşınmazları eşimin üzerine yapacaktık. Ancak bunda sıkıntılar olacağı belirtildi ve en son eksik evrak nedeniyle Bolu Belediyesi’ne gitmemiz söylendi. Eşim orada sinirlenerek evrakları fırlattı ve belediyeye falan gitmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine eve geldik. Evde ‘malın ne kadar kıymetli öküz herif’ dedi ve eline geçirdiği bıçakla üzerime saldırdı. Ben kendimi korumaya çalıştım. Sonra da kendimi kaybetmişim. Kendime geldiğimde eşimi kanlar içinde görünce hemen polise haber verdim. Çok pişmanım” dedi.
Savunmanın ardından mahkeme heyeti doktor raporunun teyit edilmesi, Adli Tıp Kurumundan gelecek raporların beklenmesi için duruşmayı 29 Mayıs 2018 tarihine erteledi.

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