Mal paylaşımı cinayetinde ilk duruşma görüldü

Bolu’da, mal paylaşımı kavgası sonrası eşi 62 yaşındaki Hüsniye Bilgi’yi 6 yerinden bıçaklayarak öldüren 75 yaşındaki Mehmet Bilgi, ilk duruşmasında, “Eşimin benden istediği para için bankaya kredi için gittim ama vermediler. Son çare böbreklerimi satacaktım” dedi.

Olay, geçen yıl Eylül ayında Sümer Mahallesi Şehit Hüseyin Karakaya Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Bilgi ile üçüncü evliliği olan Hüsniye Bilgi arasında uzun zamandır devam eden mal paylaşımı tartışması kavgaya dönüştü. Önceki evliliklerinden 3’er çocukları olan Mehmet ve Hüsniye Bilgi’nin kavgasında, Mehmet Bilgi eşini 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Bilgi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Mehmet Bilgi’nin ilk duruşması bugün gerçekleştirildi.

Bilgi mahkemede yaptığı savunmasında, eşinin kendisinden istediği maddi taleplerini karşılamak için “Böbreklerimi bile satacaktım” diyerek, “Güzel bir evliliğimiz vardı ancak daha sonra mal konusunda anlaşmazlığa düştük. Evlendikten sonra bana şunu ver, bunu ver demeye başladılar. Ben evlenirken dibini görmediğim suya giremeyeceğimi söyleyerek maddi vaatte bulunmamıştım. 3+1 daire ve para istediler. Oğlu Samet ve Hatice de eşimi doldurmaya başladılar. Eşim bir süre sonra beni maddi talepleriyle bunaltmaya başladı. 2016 yılında Borazanlar Mahallesi’nde bulunan 50 metrekare arsayı ve Ömerler köyünde 500 metrekare araziyi ölünceye kadar bakmak akdiyle devrettim. Fakat hisseleri akit nedeniyle nakde çevirme imkanları bulunmadığını anladılar. Eşimin bundan sonra maddi talepleri artık dayanılmaz noktaya gelmişti. Bunun için savcılığa başvuruda bulundum ama savcılık bu konuda bir avukatla görüşmemin doğru olacağını söyledi. Eşimin benden istediği parayı temin etmek için bankaya gittim ama yaşım nedeniyle kredi vermediler. Böbreklerimi bile satacaktım parayı bulmak için” ifadelerini kullandı.