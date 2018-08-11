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Malatya'da feci kaza: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 00:09 | Son Güncelleme

Malatya'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Malatya'da feci kaza: 5 yaralı

Kaza, Malatya-Sivas karayolunun Tepeköy mevkiinde meydana geldi. Kent merkezi yönüne ilerleyen İsmail Altıntop yönetimindeki 01 EYL 24 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü İsmail Altıntop ile otomobilde bulunan Ümran Öz, Kasım Öz, Döndü Öz ve Meryem Özbey yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA


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Kaza feci kaza Malatya

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