Uzaklaştırma kararı vardı, eve zorla girip 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı

Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir süredir ayrı yaşadığı eşi Evin T.' nin evde olmadığı sırada eve zorla giren Fuat T. 8, 10 ve 18 yaşlarındaki 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı.
Korku dolu anlar yaşayan 3 çocuk, polis ekipleri tarafından sağlık görevlilerine teslim edildi. Çocuklarını rehin alan Fuat T. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye kısa sürede çok sayıda polis ekibi yönlendirilirken 112 sağlık ekipleri ile itfaiyede olay yerinde hazır bekletildi.
Polis ekipleri, çocuklarını rehin alan şahsı ikna etmeye çalışırken çevrede de güvenlik önlemleri alındı. Yaklaşık 45 dakika süren ikna çalışmaları sonrasında Fuat T. ikna edilerek çocuklarına zarar vermeden etkisiz hale getirildi.
Babaları tarafından rehin alınan çocuklar büyük korku yaşarken, Fuat T. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu sırada olayı duyarak evin önüne gelen Evin T.'nin yakınları ise Ufuk T.ye tepki gösterdi. Öte yandan Fuat T.'nin uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
(İHA)
Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye: Recep Bey’i de alın, emeklilik işlemlerini başlatsın
Trump'tan seçimlerin heman ardından Venezuela'ya yaptırım kararı
TSK açıkladı: 2 asker şehit, 2 asker yaralı
Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum
AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama
Donald Trump'ın korktuğu başına geldi! ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili bomba iddia
Aile dehşeti: Beni aldattın, elimde kasedin var!
Dünyanın en güzel kızı büyüdü! İşte son hali
FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı
Dev platform deniz seferlerini iptal etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum