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Uzaklaştırma kararı vardı, eve zorla girip 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 04:17 | Son Güncelleme

Malatya'da eşiyle boşanma aşamasında olan 44 yaşındaki Fuat T., uzaklaştırma cezası aldığı eve zorla girdi. 3 çocuğunu bıçakla rehin alan Fuat T. polisin ikna etmesiyle yarım saat sonra teslim oldu.

Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir süredir ayrı yaşadığı eşi Evin T.' nin evde olmadığı sırada eve zorla giren Fuat T. 8, 10 ve 18 yaşlarındaki 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı.

Korku dolu anlar yaşayan 3 çocuk, polis ekipleri tarafından sağlık görevlilerine teslim edildi. Çocuklarını rehin alan Fuat T. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye kısa sürede çok sayıda polis ekibi yönlendirilirken 112 sağlık ekipleri ile itfaiyede olay yerinde hazır bekletildi.

Polis ekipleri, çocuklarını rehin alan şahsı ikna etmeye çalışırken çevrede de güvenlik önlemleri alındı. Yaklaşık 45 dakika süren ikna çalışmaları sonrasında Fuat T. ikna edilerek çocuklarına zarar vermeden etkisiz hale getirildi.

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Babaları tarafından rehin alınan çocuklar büyük korku yaşarken, Fuat T. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu sırada olayı duyarak evin önüne gelen Evin T.'nin yakınları ise Ufuk T.ye tepki gösterdi. Öte yandan Fuat T.'nin uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)

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Malatya rehine uzaklaştırma kararı

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