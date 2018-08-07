Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar

Malaya Kanalboyu Caddesi’nde, Orduevi ile İsmet Paşa (Hürriyet) Parkı arasında bulunan ve 1947 heykeltıraşlar Nejat Sirel ve Hakkı Atamulu tarafından yapılan Atatürk anıtındaki ‘çıplak genç’ heykelinden rahatsızlık duyanlar bugün ortaya çıktı.

Heykelin çıplak olmasından rahatsızlık duyanlar yapılışından 71 yıl sonra heykeli giydirmek için formül arayışına girdi. Malatya Türk Ocakları Başkanı Nadir Günata'nın heykele ‘şort giydirilsin' derken kentte terzilik yapan Mehmet Ali Yaman da heykelin ölçülerini alıp pantolon dikmeye hazır olduğunu ifade etti.

O dönemde bağış toplanarak yapılan anıtta yer alan Atatürk, genç atlet ve aralarında bulunan Türk bayrağı; Atatürk'ün en değerli mirası olan milli egemenliği Türk gençlerine emanet ettiğini sembolize eder.





