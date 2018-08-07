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Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 10:52 | Son Güncelleme

Malatya'da 1947 yılında bağışlarla yapılan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk heykeli ile yan yana duran çıplak genç heykelinden rahatsız olanlar ortaya çıktı. Heykel için formül arayışına girenlerden kimi heykele şort giydirmek isterken kimisi de ölçüsünü alıp pantolon dikmek istedi.

Malaya Kanalboyu Caddesi’nde, Orduevi ile İsmet Paşa (Hürriyet) Parkı arasında bulunan ve 1947 heykeltıraşlar Nejat Sirel ve Hakkı Atamulu tarafından yapılan Atatürk anıtındaki ‘çıplak genç’ heykelinden rahatsızlık duyanlar bugün ortaya çıktı.

Heykelin çıplak olmasından rahatsızlık duyanlar yapılışından 71 yıl sonra heykeli giydirmek için formül arayışına girdi. Malatya Türk Ocakları Başkanı Nadir Günata'nın heykele ‘şort giydirilsin' derken kentte terzilik yapan Mehmet Ali Yaman da heykelin ölçülerini alıp pantolon dikmeye hazır olduğunu ifade etti.

O dönemde bağış toplanarak yapılan anıtta yer alan Atatürk, genç atlet ve aralarında bulunan Türk bayrağı; Atatürk'ün en değerli mirası olan milli egemenliği Türk gençlerine emanet ettiğini sembolize eder.

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
71 yıl önce bile daha medeniymiş bu toplum..
adamlar haklı
Heykeli giydirmek için çaba harcayacağınıza, Doların, ekonominin ne halde olduğunu görüpte bunun nedenleri için çözüm arayın!!!
Önce bu sapık zihniyetlilerin anaları ,bacıları ,karıları don giysin donsuz geziyorlar.
Atatürk'e saygım ve sevgim sonsuz kesinlikle giyindirilmeli çıplak Atatürk büstü ataya yapılmış saygısızlıktır.
UTANMASALAR ATATÜRKTEN BAŞLAYACAKLAR AMA GÜÇLERİ ŞİMDİLİK YETMİYOR.ADAMA SORARLAR UTANMAZLAR SİZİ : ŞÖYLE BİR ÇEVRENİZE BAKIN BİR BETON SİZİ RAHATSIZ EDİYORDA BUNCA AÇ VE ÇIPLAK EVSİZ BARKSIZ NEDEN SİZİ RAHATSIZ ETMİYOR.
Bağnazlık !
gelişmiş ülkeler aramızdaki fark bu onlar bilime sanata önem verir biz müslümanlar boş işlerle uğraşırız. ula allahın sevmediği kullar 71 yıl sonramı aklınıza geldi. donu mu düşmüş üstünden . eskiden türkiye nasıldı şimdi ne kadar geri gittiğimizi görün ey ahali .
Allah sizi bildiğiniz gibi yapsın, akıl fikir versin. diyecek hiç bir şey yok.
heykelin çıplaklığıyla ugrasacaginiza kurslarda vakıflarda tecavüze uğrayan çocukları korumanın yolunu arayın
milletin beyin error verme seviyesini aştı artık.ulan ekonomi battı bu manyaklar heykele pantolon dikme derdine düşmüşler.
Heykeli giydirceklerine kendilerine don biçsinler,yakında donsuz kalacaklar döviz ve ekonomi politikası böyle devam ederse...
Halimize gülermisiniz ağlarmısınız ??
Ağaç koğuğundan da tahrik olursunuz siz.
-BU KADAR YOBAZLAŞAMASANIZ YAHU
burada heykeli savunan zihniyet,aynı çıplak adamın yanına tayyip erdoğan'ın heykeli yapılsa söylemediklerini bırakmazdı.biraz dürüst olun be.bu heykel tam bir saçmalık ve ahlaksızlık barındırıyor.gün gibi ortada.
Offf, of,yazık sana Türkiyem çok yazık.Ülkenin, rejimin, ekonominin getirildiği durum ortada.Hızla iflasa sürükleniyor,bunlar neyle meşgul.Asıl kafalarını hala bacak arasından çıkaramıyan bu yobaz zihniyetin müstehcen kafasına don geçirmeli.Bunlar aslında Cumhuriyet'ten,Atatürk'ten,onun TC.yi sporcu yani yarışan,atletik,sağlam,güçlü hatlara sahip Türk gencine emanet etmesinden,bunu hatırlatan her şeyden rahatsızlık duyuyor,heykelden, o yazılardan kurtulmayı hedefliyorlar.Çocukluğumuzun Gülhane Parkınının anı heykellerini bile yok eden,ülkeyi batma noktasına getiren iktidardan da bunlar sorumlu
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