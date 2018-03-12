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Malatya-İstanbul uçağında 2 kaçak yolcu yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 01:34 | Son Güncelleme

Malatya’dan İstanbul’a gidecek olan yolcu uçağına binen 2 kaçak yolcu gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre Malatya Erhaç Havalimanından 21.50’de kalkması planlanan İstanbul uçağında yapılan sayımda 2 yolcu fazla çıkınca durum güvenlik güçlerine bildirildi.

Malatya-İstanbul uçağında 2 kaçak yolcu yakalandı

Malatya’dan İstanbul’a gidecek olan yolcu uçağına binen 2 kaçak yolcu gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre Malatya Erhaç Havalimanından 21.50’de kalkması planlanan İstanbul uçağında yapılan sayımda 2 yolcu fazla çıkınca durum güvenlik güçlerine bildirildi. Güvenlik gerekçesiyle uçaktaki tüm yolcular indirilerek kimlik ve bilet tespiti yapıldı.
Uçaktaki yolcu bagajlarıda indirilerek detaylı aramadan geçirilirken, yapılan kontrollerde 2 yolcunun uçağa biletsiz olarak bindikleri tespit edildi.
2 yolcunun güvenlik noktalarından nasıl geçtikleri bilinmezken, kaçak yolcular polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan incelemelerin ardından uçak yaklaşık 2 saatlik rötarın ardından havalandı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya-İstanbul uçağında 2 kaçak yolcu yakalandı

Malatya-İstanbul uçağında 2 kaçak yolcu yakalandı

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