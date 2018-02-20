Malatya merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları saptanan şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya merkez ile Hatay, İstanbul, Sivas, Kahramanmaraş, Ankara, Sakarya, Batman, Erzurum, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Trabzon ve Adana'da belirlenen çok sayıda adreste arama yaptı. Aranan adreslerde çok sayıda örgütsel materyal ele geçirilirken, 15 kadın gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürülerek sorguya alındı.