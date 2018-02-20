HABER

Malatya merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2018 13:07 | Son Güncelleme

MALATYA merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 kadın şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları saptanan şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya merkez ile Hatay, İstanbul, Sivas, Kahramanmaraş, Ankara, Sakarya, Batman, Erzurum, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Trabzon ve Adana'da belirlenen çok sayıda adreste arama yaptı. Aranan adreslerde çok sayıda örgütsel materyal ele geçirilirken, 15 kadın gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürülerek sorguya alındı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Saadet zinciri kurana kötü haber

Saadet zinciri kurana kötü haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mersin'de FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 88 gözaltı

Mersin'de FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 88 gözaltı

Buzda kayıp düşen çocuk hayatını kaybetti

Buzda kayıp düşen çocuk hayatını kaybetti

İnek aşağıda, itfaiye ekipleri yukarıda zor anlar yaşadı

İnek aşağıda, itfaiye ekipleri yukarıda zor anlar yaşadı

Adıyaman'da terör propagandasına 3 tutuklama

Adıyaman'da terör propagandasına 3 tutuklama

Adıyaman'dan 'Zeytin Dalı Harekatı' için JÖH sevkiyatı

Adıyaman'dan 'Zeytin Dalı Harekatı' için JÖH sevkiyatı

Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.