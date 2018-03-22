Malatya merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Malatya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Malatya merkezli Sinop ve Isparta’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Örgütün şifreli haberleşme programı olan ’ByLock’ kullandıkları belirlenen şüphelilere yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya, Isparta ve Sinop’ta 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli evlerinde bulunmazken, T.K., H.K., Y.K. ve D.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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