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Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 01:13 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Malatya merkezli 11 ilde gerçekleşirken operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Malatya merkezli Erzurum, Eskişehir, Adana, Kahramanmaraş, Bolu, Ankara, Konya, İzmir, İstanbul ve Kilis illerinde operasyon düzenledi.

FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Malatya merkezli 11 ilde gerçekleşirken operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Malatya merkezli Erzurum, Eskişehir, Adana, Kahramanmaraş, Bolu, Ankara, Konya, İzmir, İstanbul ve Kilis illerinde operasyon düzenledi. Örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde bulunduğu tespit edilen, Hava ve Kara Kuvvetlerinde görevli astsubay rütbesindeki 13 şahıs, askeri okuldan ilişiği kesilen 1 şahıs, askeri mahrem yetkilisi olan 4 şahıs olmak üzere toplam 18 şahsın yakalanması amacı ile bu sabah yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Malatya’da 6, Eskişehir’de 3, Kahramanmaraş’ta 2, Adana’da 2, Bolu’da 1 ve Kilis’te 1 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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