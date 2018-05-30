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Malatya-Otomobil, ağaca çarptı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 07:27 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA-DHA Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp ağaca çarparak duran otomobilin sürücüsü Kadir Tepehan (24), yaşamını yitirdi.

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA-DHA
Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp ağaca çarparak duran otomobilin sürücüsü Kadir Tepehan (24), yaşamını yitirdi. Kaza, gece saatlerinde Aslanbey Mahallesi'nde meydana geldi. İnönü Caddesi'nde ilerleyen Kadir Tepehan yönetimindeki 44 AAC 890 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün telefonla konuştuğu sırada direksiyon hâkimiyetinden çıkıp karşı şeritteki kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Tepehan, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobile sıkışan Tepehan'ın cesedi olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada hayatını kaybeden gencin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, otomobilin olay yerinden çekilmesiyle kapanan yol ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Olay yeri
- İtfaiyenin çalışması
- Hurdaya dönen otomobil
- Sağlık görevlileri
- Kapanan yol
- Kadir Tepehan'ın çıkarılıp ambulansa konulması
- Aracın parçaları
- Genel ve detay görüntüler

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