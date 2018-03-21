Malatya polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Malatya’da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü. Yaklaşık iki ay süren çalışmada uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen toplam 23 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Çalışmanın sonlandırılması amacıyla söz konusu şahıslara uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik olarak da 21 Mart’ta eş zamanlı olarak biri İstanbul’da bulunan 7 adreste yapılan operasyon sonucu 6 şüpheli şahıs daha yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu şahısların üzerlerinde ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda toplam, 8,3 gram sentetik kannabinoid maddesi, 211 adet ecstasy hap, 286 adet satışı kontrole tabi hap, 18 adet değişik çapta fişek ele geçirildi.

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden 23’ü hakkında “Uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak” suçundan işlem yapılırken, 6 şüpheli şahıs hakkında ise “ Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan adli işlem yapıldı.