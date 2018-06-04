Malatya ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da merkezli 2 ilde uyuşturucu ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çok sayıda adrese şafak vakti düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriy, Malatya ve İstabul'da uyuşturucu ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanması amacıyla operasyon başlattı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda belirlenen adresler özel harekat polisleri tarafından koçbaşıyla açıldı. Arama yapılan adreslerde bir miktar uyuşturucu hap, esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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